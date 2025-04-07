Çatalca Belediyesi, müftülüğün arka sokağına Volkan Konak'ın adını verdi

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'la ilgili rezil açıklamalarının ardından Çatalca Belediyesi'nden hamle geldi. Çatalca Belediyesi Başkanı Erhan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müftülüğün arka sokağının adının "Volkan Konak" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız.

İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, “Volkan Konak Sokağı” olarak değiştirildi.

Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız.



İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy… pic.twitter.com/8QA1HDtbVe — Erhan Güzel (@erhanguzel_34) April 7, 2025

NE OLMUŞTU?

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaşarak "Sahnede Gebermiş" yazmıştı. Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Mehmetalioğlu’nun sözleri büyük tepki çekerken kendisi hakkında Diyanet tarafından soruşturma başlatılmıştı.