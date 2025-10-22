Çatalca'da ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 22.10.2025 21:03
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Çatalca'da ahırda başlayan, ardından samanlığa ve eve sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Dağyenice köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ahırda başlayan yangın, samanlığa ve eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasıyla söndürülen yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın nedeniyle samanlık ve ahır kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu.

