Çatalca'da, dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Çatalca'da çok sayıda dolandırıcılık suçundan aranması olan ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

İncelemede, kimliği tespit edilen H.K'nın "dolandırıcılık", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 35 farklı dosyada aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Ayrıca 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.K. ekiplerce yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi