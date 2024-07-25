Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bugün saat 12.00 sıralarında menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Yalıköy sahiline vurdu. İstanbul Valiliği, "3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" açıklaması yaptı.

Güncel 25.07.2024 16:56 Giriş: 25.07.2024 16:56

Güncelleme: 25.07.2024 17:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv