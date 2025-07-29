Çatalca'da kum ocağında göçük: Bir işçi balçık içinde kaldı

İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında göçük meydana geldi.

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü.

İş makinesi operatörü balçık içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

İş makinesi operatörünün bulunduğu yerden kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.