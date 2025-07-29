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Çatalca'da kum ocağında göçükte kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte bir işçi balçık içinde kaldı. İş makinesinin operatörü Eyüp Filiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel
  • 29.07.2025 13:09
  • Giriş: 29.07.2025 13:09
  • Güncelleme: 29.07.2025 18:41
Kaynak: AA
Çatalca'da kum ocağında göçükte kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: İHA

Çatalca'da atık su biriken alana düşen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Karacaköy Mahallesi'nde yer alan kum ocağındaki çalışma sırasında iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle atık suların biriktiği alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İş makinesi operatörü Eyüp Filiz'in, bulunduğu yerden kurtarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Filiz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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