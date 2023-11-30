Çatalca'da lastiği patlayan tanker alev alev yandı

Çatalca'da TEM Otoyolu'nda tutkal yüklü tanker alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle İstanbul istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çatalca mevkiinde meydana geldi. Adem Yılmaz'ın idaresinde olan 41 F 9458 plakalı tutkal yüklü tankerin seyir halindeyken lastiği patladı.

Yılmaz, lastiğinin patlaması üzerine tankeri emniyet şeridine doğru sürdü. O sırada patlayan lastik janttan ayrıldı ve janttan kıvılcım çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde tanker alev alev yanmaya başladı. Trafikteki diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken tanker kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.



