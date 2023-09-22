Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terkos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 1 iş makinesi ile 75 personelin katıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.