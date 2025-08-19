Çatalca'da otoyolda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca gişeleri çıkışında kontrolünü kaybettiği aracıyla bariyere çarpan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu aracında sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Otomobil ise olay yerinden kaldırıldı.