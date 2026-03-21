Çatalca'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

İstanbul Çatalca'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu, içinde polislerin de bulunduğu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait midibüs devrildi. Kazada 3 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 civarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Binkılıç’taki geri gönderme merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişileri bıraktıktan sonra dönüşe geçen midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtaki kişiler, camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

3 POLİS YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 polisin yaralandığı tespit edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2026 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında İl Göç Müdürlüğü hizmetinde görev yapan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine dönüş yoluna geçtiği sırada virajı alamayarak yan devrilmiştir. Olayda araçta bulunan 3 polis memuru hafif yaralanmış olup, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.