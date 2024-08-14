Çatalca köylüleri ÇED toplantısına geçit vermedi

HABER MERKEZİ

İstanbul Çatalca’ya bağlı Karacaköy ve Ormanlı köylülerinden yurttaşlar, bölgede faaliyet gösteren Karanfil Madencilik’in düzenlemek istediği çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısını engelledi.

İstanbul Valiliği’nin tespit ettiği usulsüzlüklere rağmen çalışmaya devam eden kum ocağı için kapasite artırımı yapmak isteyen şirket, dün köylülerin katılacağı bir ÇED toplantısı düzenlemeye çalıştı. Yurttaşlar köy kahvesinde düzenlenecek toplantıya katılmayarak kahvenin bahçesinde toplantıyı protesto etti. Yurttaşların tepkisi üzerine şirket, toplantıyı gerçekleştirmek için minibüsle kahveye insan taşıdı. Şirketin taşıma yurttaşla halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirme girişiminin üstüne köylüler, avukatlarla birlikte toplantıyı gerçekleştirmediklerine ilişkin tutanak tuttular.

Bilgilendirme sırasında toplantıya katılan Kuzey Ormanları Gönüllüleri Avukatı Engin Ekici, toplantıya katılanların Çatalca köylüsü olmadığını, toplantıya katılım olduğunu göstermek için köy kahvesine dışarıdan insan taşındığını belirtti.

Tutanak tutulmasının ardından basın açıklaması gerçekleştiren köylülere Kuzey Ormanları Savunması gönüllüleri, CHP İBB ve Çatalca Belediye Meclis Üyesi Gökay Savaşan, CHP Çatalca Belediye Meclis Üyesi Avukat Halil Burak Çakıltaş ve eski CHP İl Başkan Yardımcısı Taşkan Uysal katıldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Çatalca Belediyesi Avukatı Halil Burak Çakıltaş, “Şirket, maden sahasını 8 katına çıkarma talebiyle bu ÇED toplantısını düzenliyor. Daha önce de vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu duruma tepki gösterdik. Bugün de bu ÇED toplantısını protesto etme kararı aldık. Sürecin devamında da Bakanlığa, gerekli kurumlara itirazlarımızı yapacağız, vatandaşlarımızın sesini duyuracağız. Doğamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.