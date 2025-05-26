Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e tehdit: "Sana tokadı ben atacağım bekle"

Kıbrıs'ta çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadesini kullandı.

Diyanet'in hakkında soruşturma başlattığını açıkladığı ancak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Mehmetalioğlu'na Volkan Konak'a yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinglerde tepki göstermişti.

"SEN DAHA TOKAT YEMEDİN"

Mehmetalioğlu, son paylaşımında Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel fatihteyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."