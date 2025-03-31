Çatalca Müftüsü’nden Volkan Konak için rezil sözler!

Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

VOLKAN KONAK DİYANET'İ NASIL ELEŞTİRMİŞTİ?

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Volkan Konak, Diyanet İşleri personelinin eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştirerek sosyal medya hesabından kurumun başkanı Ali Erbaş'a şöyle seslenmişti:

“Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;

İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…”