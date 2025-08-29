Çatalca’da ilk kez plaj voleybolu heyecanı yaşandı

Çatalca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 24. Erguvan Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ilçede ilk kez Plaj Voleybolu Turnuvası gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Bioderma Pro Beach Tour’un 9. etabı, 25-27 Ağustos tarihlerinde Yalıköy Sahili’nde yapıldı.

Toplam 37 takım ve 74 sporcunun mücadele ettiği turnuva, üç gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. 15 kadın ve 22 erkek takımının yarıştığı müsabakalar, büyük ilgi gördü.

Turnuvanın açılışında konuşan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, spora verdikleri önemi vurgulayarak, “Çatalca’mızda her branşta sporun gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu organizasyonla ilçemiz ilk kez ulusal çapta bir plaj voleyboluna ev sahipliği yaptı. Tüm sporcuları kutluyorum” dedi.

Dereceye giren takımlar şöyle:

Kadınlar:

Yaren Sencer – Merve Çelebi

Medine Korkmaz – Kübra Tanrıkulu

Müge Ocakçı – Gizem Kaçar

Erkekler:

Umut Aksular – Rufaro D. C.

Canbulat Dönmez – Tarık Gül

Ahmet Can Tür – Sacit Kurt