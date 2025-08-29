Çatalca’da ilk kez plaj voleybolu heyecanı yaşandı
Çatalca’da ilk kez düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası, 24. Erguvan Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yalıköy Sahili’nde gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda 37 takım mücadele etti.
Çatalca Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 24. Erguvan Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ilçede ilk kez Plaj Voleybolu Turnuvası gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Bioderma Pro Beach Tour’un 9. etabı, 25-27 Ağustos tarihlerinde Yalıköy Sahili’nde yapıldı.
Toplam 37 takım ve 74 sporcunun mücadele ettiği turnuva, üç gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. 15 kadın ve 22 erkek takımının yarıştığı müsabakalar, büyük ilgi gördü.
Turnuvanın açılışında konuşan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, spora verdikleri önemi vurgulayarak, “Çatalca’mızda her branşta sporun gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu organizasyonla ilçemiz ilk kez ulusal çapta bir plaj voleyboluna ev sahipliği yaptı. Tüm sporcuları kutluyorum” dedi.
Dereceye giren takımlar şöyle:
Kadınlar:
Yaren Sencer – Merve Çelebi
Medine Korkmaz – Kübra Tanrıkulu
Müge Ocakçı – Gizem Kaçar
Erkekler:
Umut Aksular – Rufaro D. C.
Canbulat Dönmez – Tarık Gül
Ahmet Can Tür – Sacit Kurt