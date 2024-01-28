Çatalca’da kar nedeniyle araçlar yolda kaldı, bir otomobil kaza yaptı

İstanbul Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir otomobil kaza yaparken, araç içindeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.



Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşpınar Mahallesi’ne giden yol kapandı. Birçok araç yolda kalırken, bir otomobil de kayarak yoldan çıkıp yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişiyi ise vatandaşlar kurtardı.