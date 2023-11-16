Çatalca’da meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Çatalca’da lastiği patlayan ticari taksiye arkadan gelen başka bir araç çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Subaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca’dan Büyükçekmece yönünde seyir halinde olan Ali Rıza Kırca kontrolünde ki 34 TKH 26 plakalı ticari taksi, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak durdu.

Aracından inen Kırca, arkasından gelen Yabancı uyruklu N.Ç. kontrolündeki PP 8866 BH plakalı aracı durdurmaya çalıştı. Ancak araç duramayarak ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan ticari taksi o esnada orta şeritten ilerleyen M.B. kontrolündeki 34 US 1015 plakalı Ferrari marka araca çarparak yoldan çıktı. Kazada PP 8866 BH plakalı aracın yolcu koltuğunda bulunan yabancı uyruklu M.Ç. yaralandı. Kaza sonrasında yapılan ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya karışan üç araçtan ikisi kullanılamaz hale geldi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken trafik normale döndü.