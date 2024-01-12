Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli’de bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.

4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına kısa süreli müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun akabinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.