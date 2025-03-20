Çatı tamiri yaparken rüzgarın savurduğu baba- oğul, 10 metreden düşüp hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde çatı tamiri yaparken rüzgarın savurduğu baba- oğul, 10 metreden düşüp hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, 3 katlı bir evin çatısına çıktı. Baba- oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Barışık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Barışık da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.