Çatı yangını paniğe neden oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binanın çevresindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edilnilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde Sadık Ayan’a ait 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören ve panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.