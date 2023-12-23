Çatı yangını paniğe neden oldu

Sivas’ta çatı yangını paniğe neden oldu, yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir binanın çatısında çıktı.

Çatıdan çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Binada yabancı uyruklu ailelerin ikamet ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.