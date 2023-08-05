Çatıda ipe dolanan Kırlangıç’ı itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çatıda ipe dolanan Kırlangıç’ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Esentepe Mahallesi Suit Yaşam Sitesinde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın çatısında ayağına ip dolanan Kırlangıç’ı gören vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle yukarı çıkarak kuşu çatıdan aldı.
Ayağındaki ipin düğümlenmesi nedeniyle ekipler ipi çıkarmakta zorlanınca kuşu veteriner hekime götürdü.