Çatıda mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir okulun çatısında mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İlçe merkezinde bulunan Akalan İlkokulu’nun çatısında kedi olduğunu fark eden okul öncesi öğretmeni, 1 yavru kediyi kendi imkanlarıyla kurtarabildi, ancak çatıda mahsur kalan diğer 2 yavru kedi için ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, okulun çatısında mahsur kalan kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya merdiven uzatarak kedileri bulunduğu yerden indiren itfaiye ekiplerine, okul yönetimi teşekkür etti.