Çatıdaki yangın, katlara da sıçradı
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, katlara sıçrayan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde Selim Çakmak'a ait kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürürken, binada zarar oluştu.
Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.