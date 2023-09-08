Çatıdaki yangın, katlara da sıçradı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında çıkıp, katlara sıçrayan yangın, 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde Selim Çakmak'a ait kullanılmayan 3 katlı binanın çatısında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürürken, binada zarar oluştu.

Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.