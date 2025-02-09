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Çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 16:06
  • Giriş: 09.02.2025 16:06
  • Güncelleme: 09.02.2025 16:06
Kaynak: İHA
Çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Samsun’da çatıdan evin salonuna düşen bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Y. (56) evinin çatısında tamir işi yaptığı sırada bastığı tahta kırılınca evin salonunun içine düştü. Yaralanan Abdullah Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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