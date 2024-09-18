Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Soğukpınar mevkisinde meydana geldi. Koşsunun ev inşaatına yardım etmek için öğle saatlerinde evden çıkan Hakkı Duru, akşam evine dönmedi. Telefonla Duru'ya ulaşamayan eşi, evin 500 uzağındaki komşusunun inşaatına gitti. Burada Duru'yu yerde yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duru'nun çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Duru'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.