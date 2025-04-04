Çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü

Haber Merkezi

Mardin’in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve Kayacık mahallelerinde dün şiddetli fırtına etkili oldu. Gün içerisinde yaşanan fırtına sırasında her iki köyün arasındaki yerleşim alanlarında hortum meydana geldi.

DEPO ZARAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle bölgede çok sayıda yapıya ait çatılar ile su depoları uçarken, bazı hayvan barınakları ile evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Fırtınada bazı ağaçlar ile elektrik direkleri de yerinden sökülerek devrildi. Oluşan hortum sırasında uçuşan taş ve diğer malzemelerin isabet ettiği araçların camları patlarken, traktörlere ait römorklar de devrildi. Fırtına nedeniyle şans eseri yaralanan kimse olmazken, çok sayıda hayvan ise öldü.