Çatışma alanında aslında umut var

Tuğçe ÇELİK

Krizlerin, sınırların ve kırılganlığın yeniden üretildiği bir çağda, beden hâlâ sözün önüne geçebilir mi? Jasmin Vardimon 1998’de kurduğu Jasmin Vardimon Company ile çağdaş dans ve tiyatroyu bir araya getiren özgün sahne diliyle uluslararası alanda öne çıkan bir koreograf. 25 yıllık üretiminden süzülen bir seçki olarak kurgulanan ‘NOW’ geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen bir zaman anlatısı kurarken, toplumsal gerilimleri beden üzerinden görünür kılıyor. Bedeni merkeze alan yapım, izleyiciyi estetik bir deneyimin ötesinde bir yüzleşmeye davet ediyor.

İngiltere merkezli topluluğun bu özel yapımı, Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliği ile İstanbul’da 27 ve 28 Mart tarihlerinde İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda sahnelenecek. Politik gerilimlerden dijital çağın yarattığı yeni bakış rejimlerine kadar uzanan eser, sahneyi yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda bir çatışma ve yüzleşme zemini olarak kuruyor. Vardimon ile, ‘NOW’ üzerinden bugünün dünyasını, sanatın sınırlarını ve sahnenin giderek daralan alanını konuştuk.

Jasmin Vardimon / (Fotoğraf: Ben Haries)

>> Eser, günümüz dünyasına nasıl bir ayna tutuyor? Seyircinin eseri deneyimledikten sonra hangi duyguyla ayrılmasını istersiniz?

NOW, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, şimdiki zamanda var olan zaman kavramını araştırıyor. Bu çerçevede, derin toplumsal kırılmalar, politik huzursuzluklar ve sınır gerilimleri (hem kişisel hem küresel) gibi güncel temalara değiniyor. Aynı zamanda, uzlaşma ve şefkate duyulan sürekli bir arzuyu da gündeme getiriyor; bu da izleyiciyi umut duygusuyla baş başa bırakmayı amaçlıyor.

>> İşlerinizde beden çoğu zaman sözün önüne geçiyor. ‘NOW’da beden neyi ifade ediyor, neyi gizliyor?

Bedeni bir ifade aracı olarak kullanıyorum. Beden, farklı gerilimler ve arzular barındıran görsel hikâyeler taşır. Küresel hikâyeleri, kişisel bir varoluş hali üzerinden ifade eder.

>> Günümüz dünyasında belirsizlik ve kriz hali sürekli yeniden üretiliyor. Eser, bu kırılganlığı sahneye nasıl taşıyor?

Bu belirsizlik ve kriz temalarına şiirsel bir biçimde dokunuyor. Bunu kelimelerle anlatmak, sahnede tanıklık etme deneyimini azaltır. Kırılganlık, dansçının bedeninde, nefesinde ve canlı performansın aktarımında taşınır.

>> Teknoloji ve dijitalleşme insan ilişkilerini dönüştürüyor. Bu dönüşüm sahnede bir özgürleşme mi yaratıyor, yoksa yeni bir kontrol biçimi mi?

Benim dünyamda bu, hayal gücünü besleyen bir yakıt olarak kullanılıyor ve gerçekliğe alternatif bir bakış sunuyor. Bakış açısı, dönüşen perspektifimizin anahtarıdır; bu yüzden işlerimde her zaman şu soruyu sorarım: Gördüğümüz şey mi bakış açımızı belirler, yoksa bakış açımız mı gördüğümüzü? Dijital çağda yaşadığımız için, bakış açımızı şekillendiren bilginin büyük bir kısmı ekranlarda gördüklerimizden etkileniyor.

NOW’da sahnenin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar alternatif bakış açıları sunarken, sahnede canlı olarak görülenlere ek bilgiler de katıyor.

>> Sanatsal üretim giderek fonlara ve kurumlara bağımlı hale geliyor. Bu durum sahnedeki estetik tercihleri ve anlatıyı nasıl etkiliyor?

Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen anlatmak istediğim hikâyelere sadık kalmaya çalışıyorum.

Maddi ve çevresel zorluklar, NOW’u daha küçük bir dekorla üretmeme yol açtı. Önceki işlerimde büyük sahne tasarımları yer alırken, NOW daha küçük bir dekorla kurgulandı; bu da bir anlamda görsel çözümler bulmak için hayal gücümü daha fazla kullanmaya zorladı.

>> Politik baskıların ve otoriter rejimlerin arttığı bir dönemde, sanatçı tarafsız kalabilir mi, yoksa her üretim zaten politik bir pozisyon almak zorunda mı?

Bu iyi bir soru, ancak tüm sanatçılar adına konuşamam. Benim işlerim her zaman çağdaş yaşamlarımızı gözlemlemek ve tarihimizle, kültürlerimizle yüzleşmek üzerine kurulu; bu nedenle politik temalara da temas eder. Ancak sabit bir politik pozisyon almaktan ziyade, sorular sormayı ve farkındalık yaratmayı amaçlar.

>> İstanbul’da seyirciyle buluşmak nasıl bir duygu? İstanbul’a dair nasıl bir imgeniz var?

Türkiye’deki izleyiciyle sanatımı paylaşacak olmaktan çok heyecanlıyım ve NOW’a nasıl tepki vereceklerini görmek için çok meraklıyım.