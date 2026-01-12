Çatışma bölgelerinde aktif rol alan 3 IŞİD militanı vatandaş yapılmış!

IŞİD’in dağılma sürecinde Türkiye’ye giriş yapan ve örgütün çatışma alanlarında aktif faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 militanın, aileleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı. Çatışma bölgelerinde bulunan 19 IŞİD’linin ise Türkiye’de geçici koruma kapsamında yabancı kimlik alarak sigortalı işlerde çalıştığı tespit edildi.

Yemen vatandaşı Abdulkafi Abdulazız Alshameri’nin, ikamet izniyle bulunduğu Türkiye’de İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nde öğrenci olduğu, aynı zamanda üniversitede SGK’lı personel olarak çalıştığı tespit edildi. Söz konusu militanın IŞİD’in propaganda videolarında yer aldığı, örgüt kontrolündeki bölgelerde lokanta tarzı bir mekânda IŞİD militanlarıyla yemek yerken görüntülendiği belirlendi.

Çorum, Ordu, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Elâzığ, Mersin, Bursa, Düzce, Sakarya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan araştırma tutanaklarında yer alan bilgilere göre, çatışma bölgelerinde bulunan 21 IŞİD’linin Türkiye’de il göç idarelerinden kimlik aldığı, ardından ise üç militana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği ortaya kondu.

19 IŞİDLİ YABANCI KİMLİĞİ ALMIŞ, SİGORTALI İŞLERDE ÇALIŞMIŞ!

2023–2024 tarihli savcılık belgelerine göre, Türkiye’de bulunan IŞİD'liler, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, IŞİD’in propaganda kanallarında yayımlanan video ve fotoğrafların teknik incelemesi sonucu tespit edildi. TEM incelemeleri, üç IŞİD militanına aileleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini de ortaya koydu.

Ayrıca 19 IŞİD’linin il göç idarelerine kayıt yaptırarak yabancı kimlik numarası aldığı ve "uluslararası koruma" statüsünde bulunduğu belirlendi.

IŞİD’in çatışma bölgelerinde ve çeşitli mekânlarda çektiği belirlenen videolarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye güvenlik güçlerini hedef alan söylemler bulunduğu görüldü. Videolarda çatışma bölgelerinde silahlı militanlar, canlı bomba hazırlıkları ve patlama görüntüleri, çocuklara yaptırılan propaganda faaliyetleri, infaz görüntüleri ile örgütün öldürülen liderlerini anma ve cihada bağlılık yeminleri yer aldı.

