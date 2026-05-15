Çatışma ortasında kalmıştı: Rümeysa'nın ölümüne ilişkin davada 1 tahliye

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yemeğe gittiği nişanlısının evine yönelik silahlı saldırıda 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Yücel D., tahliye edildi.

Olay, 21 Kasım 2025 akşamı, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Rümeysa Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı.

Evdekiler de gruba karşılık verdi. Bu sırada çatışmanın arasında kalan Rümeysa Sanpur yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kapsamlı çalışma başlattı.

Silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen, aralarında Sanpur'un nişanlısı S.D.'nin de olduğu 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 18 şüpheli tutuklandı.

Daha sonra ara kararlarla S.D.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tahliye edildi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında, sanıklardan 5'inin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosyalarını ayırdı.

10'u tutuklu 18 sanık hakkında iddianamelerin hazırlanmasının ardından, iki dosya, eylemlerin birlikte değerlendirilerek yargılamanın yapılması gerektiği gerekçesiyle Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar birleştirildi.

Hazırlanan iddianamenin ardından Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 yaşından küçük E.B., N.C.B., R.B., Y.Y. ve A.Ş. isimli 5 çocuk için 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kadına karşı olası kastla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

8 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Yaşı 18'den büyük olan sanıklar için hazırlanan iddianamede ise olaya ilişkin tarafların birbirlerine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri belirtildi.

Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin ise tutuklu sanıklar B.B., D.B., D.B., E.B., E.B. ile tutuksuz K.B., E.B. ve S.İ.'nin 'Kadına karşı olası kastla öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, O.D., Y.D. M.D., S.D., T.D. hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis istendi.

İddianamede, tarafların ifadeleri ve olayın detaylarına yer verildi.

Rümeysa Sanpur'un vücuduna isabet eden iki mermiyle hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, olay gününe ait kamera kayıtlarındaki detaylara da değinildi.

İddianamede Sanpur'un N.C.B.'nin (16) tabancasından çıkan mermiyle öldüğünün kriminal raporla sabit olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına dün duruşma salonuna dönüştürülen Lüleburgaz Sanat Akademisi Yıldız Salonu'nda başlandı.

Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'nci duruşmaya tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuklar E.B., N.C.B., Y.Y. getirildi. Diğer tutuklu bulunan sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldıkları duruşmada tarafların aileleri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklara olay günü polis tarafından elde edilen güvenlik kamera görüntüleri izletilerek, mahkeme başkanı tarafından sorular yöneltildi.

Burada sanıkların bir arada görüldüğü görüntülerde neler konuşulduğu soruldu. Görüntülerin izletilmesinin ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

''RÜMEYSA'YI BEN BULDUM''

Tanıklardan D.E., uyuduğu sırada silah seslerini duymasıyla uyandığını ifade ederek, "Olay günü evde uyuyordum. Silah seslerine uyandım. Silah sesleri 1 dakika kadar sürdü. Silah sesi tek yönlü gibiydi. Silah sesleri bitince sokağa çıktım. Yücel'i olay anından 15-20 dakika sonra gördüm. Kimlerin ateş ettiğini görmedim. Yücel'in bir el havaya ateş ettiğini gördüm. Biz Rümeysa'yı arka bahçede aradık. Fatmagül diye ambulansa bindirilen kızın Rümeysa olduğunu sonradan öğrendik. Rümeysa'yı ben buldum" dedi.

'İKİ ÇOCUĞUN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM'

Tanık F.F. ise mutfak camını açtığında iki çocuğun ateş ettiğini gördüğünü belirterek, "Olay gecesi mutfakta otururken camı açmaya kalktığımda 2 çocuğun mahalleden koşarak gelip ateş ettiklerini gördüm. İçeri kaçtım. Sesler kesilince dışarı baktım N.C.B ve Y.Y.'yi kaçarken gördüm. Sonrasında Yücel'in de uzun namlulu silahla havaya ateş ettiğini gördüm. Ateş edilme süresi çok kısa sürdü" dedi.

Tutuklu N..C.B.'nin kız arkadaşı olan Z.D. ise "Olaydan sonra bana Dişçeken'lerle çatıştım beni bekle diye mesaj attı" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı N.C.B.'ye neden böyle bir mesaj attı diye sorması üzerine N.C.B., "Arabaya ateş ettiğim için ve tutuklanacağımı biliyordum. Bunun için mesaj attım, ölen bir kişinin olduğunu bilmiyordum" diye cevap verdi.

Duruşmaya verilen 1 saat aranın ardından tanık beyanları hakkında sanıklara söz verildi. Sanıklar, tanık beyanlarına katılmadıklarını, yanlış bilgiler verdiklerini öne sürdü.

Tek tek söz verilen tanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme başkanı tutuklu bulunan sanıklardan Yücel D.'nin tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.