Çatışma sonrası tansiyon yüksek

Dünya genelinde yakın tarihin en üst seviyesine gelen kriz ve çatışmalara bir yenisi daha eklenirken Afganistan ve Pakistan savaşın eşiğine geldi. İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, Kabil’de düzenlenen hava saldırısının ardından sınırda sıcak çatışmaya dönüştü.

Suudi Arabistan, İran ve Katar’ın yanı sıra birçok ülkeden “itidal çağrısı” yapıldı. Çatışmalar şimdilik sona erse de bölgede tansiyon yüksek.

Afganistan’da Taliban güçleri, İslamabad yönetimini sorumlu tuttuğu Kabil’deki hava saldırısına “yanıt olarak” Pakistan sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenledi. İki ülkenin sınırı olarak kabul edilen 2 bin 600 kilometrelik Durand Hattı’nın farklı bölgelerinde çatışmalar yaşandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Çatışmalar Helmand, Kandahar ve Nangarhar gibi güney ve doğu bölgelerinde yoğunlaştı. Çatışmalar nedeniyle Torkham ve Chaman sınır kapıları karşılıklı olarak kapatılırken bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Taliban güçlerinin, 2021’de 20 yıllık işgali sonlandıran ABD ordusuna ait askeri araçlar ve teçhizatlarla sınıra sevk edildiği görüldü.

Taliban hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, sınır hattında yaşanan çatışmalarda 58 Pakistan askerinin, Taliban tarafından da 9 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu söyledi.

KABİL’E SUÇLAMA

Pakistan güvenlik yetkilileri de ordunun saldırılara “derhal ve güçlü” şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı. Pakistan medyasında savaş uçaklarının havalandığı bilgisi yer alırken ordunun Afganistan’a ait 19 karakolu ele geçirdiği öne sürüldü.

Pakistan, çatışmada 200’den fazla Taliban askerinin öldüğünü iddia ederken ve kendi tarafından ise 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, Taliban yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği “terör unsurlarına karşı somut adım atmaya” çağırdı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de “her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık vereceklerini” söyleyerek Pakistan’ın “Afganistan’a, bazı terör unsurlarının Afgan topraklarını kullanarak Pakistan’a saldırılar düzenlediğine dair bilgileri defalarca ilettiğini” belirtti.

‘DELHİ İŞİN İÇİNDE’

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de “Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan’a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Kabil’e 9 Ekim’de yapılan hava saldırısının sorumluluğunu kabullenmeyen Pakistan hükümeti, diğer yandan Afgan yönetimini Pakistan Talibanı (TTP) militanlarını barındırmakla suçluyor.

ABD’nin çekilmesinin ardından Taliban’ın 2021’de Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinden bu yana TTP’nin Pakistan’daki saldırılarında artış olduğu belirtiliyor. Pakistan ordusunun verilerine göre, sadece bu yılın ilk 9 ayında 300’den fazla asker ve polis TTP saldırılarında hayatını kaybetti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada “Afgan yönetimini TTP’ye desteğini sonlandırması için defalarca uyardık. Artık sabrımız tükendi” demişti.

ZİYARET GERİLİMİ ARTIRDI

Reuters’a göre, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’nin bu hafta Hindistan’ı ziyaret etmesi de gerilimi artırdı. Bu, örgütün 2021’de iktidara gelmesinden bu yana üst düzey bir Taliban yetkilisinin yaptığı ilk ziyaretti. İki taraf ilişkileri geliştirme konusunda anlaşırken bu ziyaret Pakistan’da endişeleri daha da artırdı. İslamabad yönetimi, Yeni Delhi’yi TTP’ye Pakistan’daki saldırılarında destek vermekle suçluyor. Pakistan ile Hindistan arasında da mayıs ayında, tartışmalı Cammu Keşmir bölgesinde 26 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 gün süren çatışmalar çıkmıştı.

TTP ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Tehrik-i Taliban Pakistan (Taliban Pakistanı), 2007’de farklı İslamcı grupların bir araya gelmesiyle kuruldu. TTP, Pakistan’ın “Federal Yönetim Altındaki Kabile Bölgeleri” olarak bilinen Hayber Pahtunva eyaletinde El-Kaide bağlantılı militanlara karşı askeri operasyonlar başlatmasının ardından ortaya çıktı. 2009’da öldürülen Baitullah Mehsud tarafından kurulan TTP’nin Birleşmiş Milletler’in tanımına göre amacı, Pakistan’da başta Hayber Pahtunva’da olmak üzere Şeriat hukuku altında yönetilen İslamcı bir devlet kurmak. Örgütün mevcut 30 bin ile 35 bin arasında savaşçısı olduğu belirtiliyor.