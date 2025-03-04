Çatışmada bir Taliban üyesi öldü

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Pakistan ile Afganistan arasında anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'ndaki sınır güçleri arasında çatışma çıktı. Şiddetli çatışmanın yol açtığı izdihamda bir Taliban mensubunun öldüğünü açıklanırken iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistanlı güvenlik yetkilileri de çatışmada Pakistan güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı. Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat Cuma günü kapatılmıştı. Bunun üzerine sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kalmıştı.