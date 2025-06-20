Çatışmalar 1 haftayı geride bıraktı: İsrail'den İran’daki bir bölge için boşaltma uyarısı!

İsrail''in 13 Haziran’da İran’’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede yükseleyen tansiyon hız kesmiyor.

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar 8. gününe girerken srail, İran’daki bir sanayi bölgesine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle boşaltma uyarısı yaptı.

Öte yandan İran'dan ateşlenen bir füze, İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet etti. Füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.

Şu ana dek (20 Haziran) İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Tahran’da hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bina / AA

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07.50 | İran'dan ateşlenen bir füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.

İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

04.04 | İsrail'in İran'a saldırılarında Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri hayatını kaybetti.

İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı.

Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.

Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.

Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kenti / AA

02.29 | İsrail, İran’daki bir sanayi bölgesine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle boşaltma uyarısı yaptı

İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletinde “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İsrail, İran içindeki sivil alanlara yönelik doğrudan saldırı öncesinde, daha önce 16 Haziran’da başkent Tahran’daki bir bölge için de benzer bir uyarı yapmıştı.