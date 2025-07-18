Çatışmalar şiddetlendi: Süveyda'da en az 321 kişi öldü
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmalar şiddetlendi. Süveyda kent merkezinde Dürzi lider Hecri'ye bağlı güçler, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerine karşı iki yönde 4 kilometre kadar ilerledi. Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, kentin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.
Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.
Öte yandan Bedevi Araplar ile aşiret güçlerinin sabaha kadar süren saldırılarında Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubu kent merkezine çekilirken öğle saatlerinde karşı saldırılarla Hecri'ye bağlı güçler kentin kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlere doğru 4 kilometre ilerledi.
Hecri güçleri çatışmalar sırasında dron ve keskin nişancıları yoğun şekilde kullanıyor.
Lojistik, mühimmat ve gıda ikmalinde düzensizlikler yaşayan Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, TSİ 15.00 sularında Hecri grubuna karşı kentin batı kesimlerinde yeni saldırılar başlattı.
SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILAR
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.
Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.
Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Şam'ı hedef alan saldırılar düzenledi.
İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.
Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.
Anlaşmanın ardından Dürzi ve Bedevi Arap güçleri arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.
Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.