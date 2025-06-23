Çatışmalarda 11. gün | İsrail'den Tahran'a hava saldırıları

İsrail’’in 13 Haziran’da İran’’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

ABD'denin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurmasının ardından yeni bir aşamaya geçen İsrail - İran savaşı 11'inci gününe girdi.

ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi.

Trump, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İran da misilleme saldırıları yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

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12.25 | İRAN’DAN UAEA İLE İŞBİRLİĞİNİ ASKIYA ALMA HAMLESİ

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, bu uluslararası kuruluştan profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Mecliste yasalaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kalibaf, "Dünya açıkça gördü ki UAEA, hiçbir taahhüdünü yerine getirmemiş ve siyasi bir araca dönüşmüştür." ifadelerini kullandı

11.45 | Tahran'da patlama sesleri

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Saldırılarda, İran'a ait "askeri noktaların hedef alındığı" savunuldu.

Saldırılar nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu Tahran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Hedef alınan yerler arasında İran Kızılay binası yakınındaki bir bölge de yer alıyor.

10.24 | İsrail ordusu: İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldı

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

09.24 | İRAN'DA, İSRAİL'E AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran'ın batısındaki Hürremabad kenti yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

İran basınında yer alan haberde, düşürülen İHA'nın İsrail ordusuna ait "Hermes 900" olduğu belirtildi.

Söz konusu İHA'nın İran'ın batısındaki Herremabad kenti yakınlarında sabah erken saatlerde düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, İran'da bir İHA'sının düşürüldüğünü doğruladı.

Düşürülen İHA'nın türüne ve nerede düşürüldüğüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "herhangi bir bilgi sızma riskinin olmadığı" ileri sürüldü.

İran, geçen hafta da İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail İHA'sını düşürmüştü.

05.00 | İSRAİL, GECE BOYU İRAN'I BOMBALADI

İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, İranlı yetkililer gün içinde İsrail'in 10'dan fazla kente saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

03.00 | İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü.

Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı.

Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu.

Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi.

İsfahan, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

01.00 | ABD VATANDAŞLARINA KÜRESEL ÇAPTA GÜVENLİK UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırının ardından, küresel çapta ABD vatandaşlarına "dikkatli olmalarını" tavsiye eden güvenlik uyarısı yayınladı.

00.30 | İRAN'I VURAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ

İran’daki nükleer tesisleri sığınak delen bombalarla vuran hayalet bombardıman uçakları, Missouri’deki ABD üssüne dönmeye başladı.

18 saatlik uçuş sonrası İran'a ulaşan B-2 bombardıman uçaklarından en az 7'sinin Misouri'deki Whiteman Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtiliyor.

00.10 | TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran'da bir rejim değişikliği fikrine sıcak baktığı mesajını verdi.

"Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.

Başkan Trump, peş peşe birkaç farklı konuyu dile getirdiği hesabındaki diğer bir paylaşımında, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın "muazzam" olduğu ifade etti.

"Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi." ifadelerine yer veren Trump, ABD ordusunu övdü.

​​​​​​​Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaşırken, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler." sözlerini kaydetti.