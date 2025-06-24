Çatışmalarda 12. gün | İran ve İsrail ateşkesi kabul etti

İsrail'in 13 Haziran’da İran'a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıkladı.

İlerleyen saatlerde İran medyası, İsrail'le ateşkesin başladığını duyurdu. Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümeti de İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İran'dan ateşlenen füzeler, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kenti semalarında görüntülendi / AA

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

CANLI

09.21 | İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

07.30 | İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

07.01 | Trump'tan yeni "ateşkes" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti.

ABD Başkanı, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla" ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.

06.17 | İran'dan fırlatılan füzelerden birinin İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 olmak üzere 6 füzenin fırlatıldığını aktardı. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada ilk belirlemelere göre 1 kişinin ağır, 5 kişinin hafif yaralandığını, detayların sonra aktarılacağını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan 3'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

05.27 | Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.