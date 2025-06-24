Çatışmalarda 12. gün | İsrail-İran arasında ateşkes sağlanamıyor

İsrail'in 13 Haziran’da İran'a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıkladı.

İlerleyen saatlerde İran medyası, İsrail'le ateşkesin başladığını duyurdu. Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümeti de İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İran'dan ateşlenen füzeler, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kenti semalarında görüntülendi / AA

Ancak ateşkes tam olarak sağlanamadı. İsrail, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Tahran vuracağını duyurdu. Açıklama, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'dan geldi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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12.09 |UAEA Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den görüşme talep etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den görüşme talep ettiğini bildirdi.

Grossi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.

İran'daki duruma ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Grossi, UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının, "başarılı bir anlaşmanın anahtarı" olduğunu vurguladı.

Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye yazdığı mektupta, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini belirttiğini ve kendisiyle yakında bir görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.

11.50 | İran devlet televizyonu İran'dan İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladı

İran devlet medyası, ateşkes sonrası İran’dan füze atıldığı yönündeki İsrail’in resmi iddiasını yalanladı.

Devlet televizyonunun konuya ilişkin haberinde, İsrail'e füze atıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

11.21 | İSRAİL SAVUNMA BAKANI: TAHRAN'DAKİ HEDEFLERİ VURMA EMRİ VERDİM

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

10.41 | İsrail ordusu İran'dan yeni füzeler atıldığını öne sürdü

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran’ın İsrail’e füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

"İran'dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle" sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Hafya başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

09.21 | İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

07.30 | İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

07.01 | Trump'tan yeni "ateşkes" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti.

ABD Başkanı, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla" ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.

06.17 | İran'dan fırlatılan füzelerden birinin İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes devreye girmeden kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzelerden birinin, İsrail'in güneyinde bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail basını, İran'dan ilk salvoda 2, ikincisinde 4 olmak üzere 6 füzenin fırlatıldığını aktardı. Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada ilk belirlemelere göre 1 kişinin ağır, 5 kişinin hafif yaralandığını, detayların sonra aktarılacağını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan 3'üncü dalga füzelerin ülkeye doğru ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını duyurdu.

05.27 | Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.