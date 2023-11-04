Çatışmalarda 29. gün: İsrail, Gazze'de ambulans vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 29. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 826’sı çocuk olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldüğünü bildirdi. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti. İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde ambulans vurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 29. gününde de devam ediyor.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

"GAZZE'DE ÇATIŞMALAR DURMAZSA İNSANİ FELAKET DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğini belirtti.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada çatışmalar nedeniyle sivil ölümlerinin daha önce görülmemiş seviyelerde gerçekleştiği ifade edilerek, "Her geçen gün daha fazla hayat sona eriyor, Gazze'deki insani felaket daha da kötüleşiyor" denildi.

"Çatışmalar bir an önce durmazsa İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye 16 yıldır uyguladığı hukuk dışı ablukanın yol açtığı insani felaket daha da kötüleşecek." ifadelerine yer verilen açıklamada tüm tarafların savaş suçları işlemeyi ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Ateşkesin tüm tarafların hukuka aykırı saldırılarına son vermenin yanı sıra insanların çektiği acıya çare olmak üzere yardım kuruluşlarının bölgede faaliyetler yürütmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, hastanelerin ihtiyaçlarının sağlanması için de ateşkese ihtiyaç olduğu belirtildi.

İSRAİL, GAZZE'DE ŞİFA HASTANESİ YERLEŞKESİNİN GİRİŞ KISMINI VURDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

REFAH SINIR KAPISI'NA YARALI TAŞIYAN AMBULANSLAR VURULDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." dedi.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

İSRAİL DOĞRULADI

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı, yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansı vurduğunu doğruladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.