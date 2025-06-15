Çatışmalarda 3. gün: Tahran'daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda üçüncü güne girildi.

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldürüldü.

İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle misilleme gerçekleştirdi.

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14.50 | Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar

İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu İran’dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

13.40 | Cohen: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "İsrail'de yıkılan her binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cohen, İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentinde vurulan bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cohen, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle "tarihi günlerden geçtiklerini ve böylesi zamanlarda zor manzaralarla karşılaşıldığını" söyledi.

Cohen, İran'ın "nükleer silahların yanı sıra yüzlerce balistik füzeye sahip olmayı amaçladığı" iddiasında bulundu.

İran'ın saldırılarına karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyleyen Cohen, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" ifadesini kullandı.

Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

13.10 | İsrail ordusu: Tahran'da 80 hedefe hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gece boyunca İran genelinde balistik füze rampaları ve radarlar olmak üzere çok sayıda hedefe hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Bunun yanı sıra başkent Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bu noktalar arasında Savunma Bakanlığına bağlı 2 bina ve petrol depolarının da yer aldığı aktarıldı.

Fotoğraf: AA

12.40 | İsrail: İran saldırılarında 13 kişi öldü

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Saldırılarda 3’ü çocuk, toplam 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Saldırılarla ilgili değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

12.15 | İsrail'den saldırı tehdidi

İsrail ordusu, silah fabrikalarında bulunan ve yakınlarında ikamet eden İranlılar için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, silah fabrikaları ve çevresinin tahliye edilmesini istedi.

Adraee, açıklamasında "İran sakinlerine acil uyarı. Şu anda veya yakın gelecekte İran'daki tüm silah üretim tesislerinin ve bunları destekleyen kuruluşların içinde veya yakınında bulunan herkesi, bu tesisleri derhal boşaltmaya ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu Sözcüsü, bu tesislerin yakınlarında bulunmanın hayatlarını tehlikeye atabileceğini belirterek tehdit etti.

İsrail ordusunun ilk kez İran'da bir tahliye uyarısı yapması dikkati çekti.

11.05 | İran'ın misillemesinde 10 can kaybı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı kaydedildi.

Öte yandan Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın gece balistik füzelerle düzenlediği ilk salvosunda İsrail'in kuzeyindeki bölgeler hedef alındı.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti. Saldırıda biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 4 kadın hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İkinci salvoda ise Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesimindeki bölgelerde sirenler çaldı.

İran'ın ikinci saldırısında Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine füzeler isabet etti.

Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Fotoğraf: AA

10.05 | Trump: ABD'nin İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin bir rolü olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" söyledi.

Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

05.25 | İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü

İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu.

Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Haberlerde, enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

04.25 | İsrail'in kuzeyinde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı yaptığı açıklamada ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurarak, yaralılara ilişkin ise detay paylaşmadı.

Fotoğraf: AA

02.45 | İsrail, Tahran'da sivil yerleşim yerini vurdu

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu.

Tahran'ın Narmek semtinde saldırıya uğrayan binanın büyük oranda tahrip olduğu görüldü.

02.40 | İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü, İran'dan füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlemek için devreye girdiğini belirtti.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'dan gelecek saldırılar için kuzey ve merkez bölgelerinde sığınaklara gitme talimatı da gönderdi.

Bu bölgelerde hareket etmekten kaçınılması, toplanmaktan uzak durulması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.

​​​​​​​İsrail ordusu, alarmların çalmasının ardından sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emir gelene kadar burada kalınması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail genelinde cep telefonlarına saldırı uyarısı alarmları gönderildi.

Fotoğraf: AA

01.15 | İsrail Savunma Bakanı Katz: "Tahran yanıyor"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün Tahran'da düzenlediği saldırılara işaret etti.

Daha önce İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran'ın yanacağı" tehdidinde bulunan Katz, bu akşamki saldırının ardından "Tahran yanıyor" paylaşımı yaptı.

00.05 | İsrail'den Tahran'a saldırılar

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştirdi.

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

23.30 | Hamaney’den İsrail’e İbranice “çaresiz kalacaksınız” mesajı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, “çaresiz kalacaksınız” mesajını paylaştı.

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: İHA

23.10 | İran, İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi. Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın" ifadeleri kullanıldı.