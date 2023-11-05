Çatışmalarda 30. gün: Gazze'de acil servisler ağır yaralılarla dolu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmaların 30. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü ise kadınlardan oluşuyor.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ile başlayan, İsrail-Hamas çatışmaları 30. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor.

İsrail ordusu son olarak Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Bu saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda da yaralı olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre saldırılarda ölenlerin sayısı artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadınlardan oluşuyor.

İSRAİL BİR KEZ DAHA MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

ACİL SERVİSLER YARALILARLA DOLU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve hastanelerin acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.