Çatışmalarda 31. gün | Filistin Sağlık Bakanı: Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç var

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 31. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öte yandan İsrail'in saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 31. gününde de devam ediyor.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Filistin Sağlık Bakanı Keyle Gazze'de sahra hastanelerine ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Keyle, bir televizyon kanalına yaptığı ve Bakanlığın Facebook sayfasından yayımlanan açıklamasında, Gazze'de sağlık sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi için yakıta, elektriğe ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Keyle, saldırılar ve yakıt olmaması nedeniyle 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin Bureij Kampı bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirildi.

Normal şartlarda bile Gazze'deki hastanelerde yatak sayısının yeterli gelmediğine dikkati çeken Keyle, 16 hastanenin hizmet dışı kalmasının ve saldırılarda 24 bini aşkın kişinin yaralanmasının yatak sayısında büyük eksiklik yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini aktaran Keyle, Gazze'de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getirdi.

Keyle, dünyaya ve uluslararası kuruluşlara, yaralıların Mısır'daki hastanelere gönderilmesi, Gazze'ye yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA AĞIR BİLANÇO

7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinlinin öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

HAMAS'TAN BM'YE ÇAĞRI

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin “saklanma yeri” olarak kullanıldığı ve buraların altına “tüneller kazıldığı” iddialarını yalanlayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i, bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridindeki hastanelere ilişkin iddialarına dair yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail ordu sözcüsünün basın toplantısında iddia ettiği şeylerin doğru olmadığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres’e çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri ziyaret ederek, İsrail'in buraların saklanma yeri olarak kullanıldığına ilişkin "yanlış anlatılarını" soruşturmak üzere uluslararası bir komite kurması talebinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 30. gününde devam etti. İsrail ordusunun Gazze kent merkezinde bir çok noktaya düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda bina alevler içinde kaldı

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“(İsrail Ordu Sözcüsü) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi ve Katar Hastanesini hedef alma tehditlerini, Hamas'ın bunların altına tüneller inşa ettiğini ve buraları roketler fırlatmak için siper olarak kullandığını söyleyerek haklı çıkarmaya çalıştı.

Bu, sivillere ve Gazze hastanelerinde yaralı ve hastalara karşı devam eden suçlarını aklamaya yönelik bir yalandan başka bir şey değil.”

Açıklamada, Endonezya hastanesinde tünel bulunduğuna ilişkin iddiaların da doğru olmadığını belirtilerek, “Esasında, hastanenin akaryakıt deposu için kazılıp inşa edilmiş bir odası var ve mühendislik haritaları ile resimler bunu kanıtlıyor.” denildi.

Ayrıca, Hamad Hastanesi'nde tünel bulunduğuna ilişkin iddianın da doğru olmadığı ifade edilerek hastanenin altında elektrik jeneratörleri için kullanılan bir odanın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “İsrail ordusu sözcüsünün Hamas'ın yakıt çaldığı konusundaki iddiası da sahtedir ve bu iddia, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kategorik olarak yalanlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.