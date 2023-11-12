Çatışmalarda 37. gün: İletişim ve internet kesintileri nedeniyle can kayıpları sayılamadı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 37. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere, 11 bin 78 Filistinli öldürüldü. İsrail ise, 354’ü asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 37. gününde de devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.