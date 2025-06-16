Çatışmalarda 4. gün: İsrail'den Tahran'a saldırılar

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda dördüncü güne girildi.

İsrail'in gün boyu aralıklarla sürdürdüğü saldırılar gece de devam etti. İran ise yüzlerce füzeyle karşılık verdi.

Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 24'e yükseldi.

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18.00 | İSRAİL, İRAN DEVLET TELEVİZYONUNU VURDU

İsrail ordusunun, İran devlet televizyonunu vurduğu duyuruldu.

17.20 | İSRAİL'DEN SALDIRILAR

İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının başkent Tahran’ın batısındaki bir askeri üssü hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Başkentin doğu bölgelerinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde İsrail ordusu, son günlerde Tahran çevresinde gerçekleştirdiği operasyonlar gibi, bu bölgede İran askeri altyapılarına yönelik saldırılar düzenleyecektir. Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır" denildi.

17.05 | İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkede borsa ve sermaye piyasalarının tatil edildiğini duyurdu.

16.10 | NETANYAHU: TAHRAN'I TAHLİYE EDİN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Tahranlıları tehdidinin ardından “Tahran’ın tahliye edilmesi” mesajını verdi.

Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “nükleer tehdit ve İran'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını” iddia etti.

Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz” ifadelerini kullandı.

14.45 | DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL DURSA DA BİZ DURMAYACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.

İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü.

Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının durması halinde kendilerinin de füze saldırılarını durduracağını söylemişti.

13.20 | İSRAİL: İRAN'IN FÜZE RAMPALARININ ÜÇTE BİRİNİ İMHA ETTİK

İsrail ordusu, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiklerini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’da gece 20'den fazla karadan karaya füzenin İsrail’e fırlatılmadan önce imha edildiği belirtildi.

İsfahan'da yaklaşık 100 askeri hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 savaş uçağının füze depolama alanları ve karadan karaya füze rampalarını vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bununla (dün geceki saldırıyla) birlikte, İran’ın füze rampalarının üçte biri imha edildi” ifadelerine yer verildi.

11.10 | İSRAİL: İRAN 370 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İran'ın 13 Haziran'dan bu yana saldırılara yönelik misillemelerinde İsrail'e 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktaya isabet olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10'unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.

09.47 | İSRAİL'DE GECE ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrailli yetkililer, İran'ın geceki misillemelerinde Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva'da 4, Bnei Brak kentinde de 1 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İran'ın 13 Mayıs'ta başlayan saldırılara misillemelerinde İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

09.23 | İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN TAHRAN HALKINA TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran füzelerinin sabaha karşı Tel Aviv’de isabet kaydetmesinin ardından, “Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında" tehdidinde bulundu.

09.13 | İSRAİL ORDUSU, TAHRAN YAKINLARINDA HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİNİ HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. (Fotoğraf: AA)

06.22 | HAYFA ELEKTRİK SANTRALİNDE YANGINLAR GÖRÜLDÜ

İsrail'in Kan kamu yayın kuruluşu, İran'ın son saldırı dalgasının ardından Hayfa elektrik santalinde yangınlar görüldüğünü ve liman kentinde en az iki kişinin hafif yaralandığını, üç kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

05.00 | TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözlemlendi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

04.39 | İRAN, İSRAİL’E YENİDEN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARINA BAŞLADI

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.

04.17 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE ATEŞLENDİĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi.

04.00 | İSRAİL, SIĞINAKLARIN YAKININDA DURULMASI TALİMATINI YİNELEDİ

İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

Ordudan yapılan açıklamada, korunaklı alanlara yakın durulmaya devam edilmesi istendi.

Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

03.04 | TRUMP: "BAZEN İŞLERİ KENDİ ARALARINDA HALLETMELERİ GEREKİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.

Trump, şöyle devam etti:

"Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.