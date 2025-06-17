Çatışmalarda 5. gün: Tebriz ve Tel Aviv'de patlama sesleri

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi.

İran gece boyunca İsrail'e yönelik saldırılarının süreceğini açıkladı.

Öte yandan İsrail füzeleri de Tahran'ı aralıklarla vurmayı sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran halkına tahliye çağrısı yaptı.

İran'dan da Tel Avivlilere kenti terk edin çağrısı geldi.

Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 24'e yükseldi.

CANLI

08.48 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'IN YENİ BİR FÜZE SALDIRISI BAŞLATTIĞINI DUYURDU



İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

08.45 | TEL AVİV VE KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Haaretz gazetesi de İran'dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülke çapında sirenlerin çalmaya başladığını aktardı. Kudüs'te İsrail'in iç kesimlerinde patlamaların duyulduğu bildirildi. İsrail acil durum servisi MADA, ilk belirlemelere göre, İsrail'in iç kesimlerinin doğrudan isabet aldığını aktardı.

08.30 | TEBRİZ'DE PATLAMA SESLERİ

İran basınına yasıyan haberlerde, İran'ın Tebriz kentinin kuzeybatısında iki büyük patlama sesi duyuldu.

05.27 | İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN ATILAN FÜZELERİ ENGELLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada 3 ila 5, ikinci dalgada ise 1 füzenin ateşlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.

03.20 | TRUMP ACİL DURUM TOPLANTISI İSTEDİ

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

02.21 | İSRAİL'DE 24 BİNA AĞIR HASAR ALDI, 2 BİN 775 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti.

Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.

02.20 | NETANYAHU'DAN İRAN REJİMİNE KARŞI AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.

İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.

Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.

01.50 | TRUMP: TAHRAN'DAKİ HERKES TAHLİYE EDİLMELİ

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

00.00 | İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA 5. GECE

İran yeni bir füze saldırısına başladığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları saldırının sabaha kadar süreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail'in birçok noktasında alarmların çalmaya başladığı belirtildi.