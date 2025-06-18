Çatışmalarda 6. gün | İran Kızılay Başkanı: İsrail, 21 eyalete saldırı düzenledi

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda altıncı güne girildi.

Gece boyunca İsrail, Tahran’ı; İran ise Tel Aviv’i yoğun biçimde hedef aldı. ABD Başkanı Trump’ın “Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz” sözlerine, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney “Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız” diyerek yanıt verdi.

Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 24'e yükseldi.

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10.45 | İRAN KIZILAY BAŞKANI: İSRAİL ŞU ANA KADAR 21 EYALETE SALDIRI DÜZENLEDİ

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık 1000 kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.

"Entekhab" haber sitesine göre Halidi, İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık 1000 kişi geçici olarak barınma altına alındı." dedi.

Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını aktaran Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini belirtti.

Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden İranlı yetkili, toplam ölü ve yaralı hakkında net bilgi vermedi.

İran'da 31 eyalet bulunuyor.

10.40 | İSRAİL ORDUSU: GECE 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI İRAN'A SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının İran’daki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Son birkaç saat içerisinde, hava kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağı İran’daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı başlattı.” ifadelerine yer verildi.

İsrail, bu saldırıların İran’ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, Tahran’daki bir santrifüj üretim tesisinin de hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, “Hedef, İran rejiminin nükleer silah üretme amacıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma çabasını engellemekti.” denildi.

İsrail ordusu ayrıca, İran’ın İsrail’e fırlattığı ve atmaya devam ettiği karadan karaya füzelerin montaj üsleri ile hammadde üretim tesislerinin de vurulduğunu iddia etti.

Açıklamada, uçaksavar sistemlerine ait ekipmanların üretildiği tesislerin de saldırıya uğradığı belirtildi.

08.10 | İSRAİL, TAHRAN'DA BİR SANTRİFÜJ ÜRETİM TESİSİNİ HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi.

Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

05.00 | İSRAİL, İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİ'Nİ VURDU

İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.

Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

04.56 | İSRAİL'DEN: "ÖLÜDENİZ BÖLGESİNDE 2 İHA'YA KARŞI KOYDUK" İDDİASI

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

04.32 | TAHRAN’DA HALK, ÜLKE YÖNETİMİNE DESTEK İÇİN TOPLANDI

İran’ın başkenti Tahran’da kalabalık gruplar, İsrail’e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı’nda toplandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

İran lideri Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

04.10 | ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 20 HAZİRAN'A KADAR KAPATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.

04.00 | İSRAİL RAFİNERİLERİ VE FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu.

Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti.

Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.

Tel Aviv'de de gece boyu uyarı sirenleri çalmaya devam etti.

03.00 | İRAN ORDUSU, İSRAİL'İN TEL AVİV'DEKİ BİR BÖLGESİNE YÖNELİK TAHLİYE UYARISI YAYIMLADI

İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Tahran’ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

02.45 | İSRAİL ORDUSU TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

02.40 - İSRAİL, TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.

02.30 | HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

02.00 | İSRAİL'DEN GENİŞ BİR BÖLGEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.

Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

01.50 | BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DUYURDU: TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, ulusal güvenlik toplantısının ardından Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ? ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'i tehdit etmişti. Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer vermişti.

01.00 | İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ, İSRAİL'İN BAZI BÖLGELERİNDE YANGINLAR ÇIKTI

İsrail, İran'dan yeni füzelerin Tel Aviv'e doğru ateşlendiğini duyurdu.

Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.

İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.