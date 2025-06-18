Çatışmalarda 6. gün: İsrail, Tahran’daki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda altıncı güne girildi.

Gece boyunca İsrail, Tahran’ı; İran ise Tel Aviv’i yoğun biçimde hedef aldı. ABD Başkanı Trump’ın “Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz” sözlerine, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney “Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız” diyerek yanıt verdi.

Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 24'e yükseldi.

05.00 | İSRAİL, İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİ'Nİ VURDU

İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı.

Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

04.56 | İSRAİL'DEN: "ÖLÜDENİZ BÖLGESİNDE 2 İHA'YA KARŞI KOYDUK" İDDİASI

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

04.32 | TAHRAN’DA HALK, ÜLKE YÖNETİMİNE DESTEK İÇİN TOPLANDI

İran’ın başkenti Tahran’da kalabalık gruplar, İsrail’e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı’nda toplandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı’nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti.

İran lideri Hamaney’in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

04.10 | ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 20 HAZİRAN'A KADAR KAPATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.

04.00 | İSRAİL RAFİNERİLERİ VE FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu.

Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti.

Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.

Tel Aviv'de de gece boyu uyarı sirenleri çalmaya devam etti.

03.00 | İRAN ORDUSU, İSRAİL'İN TEL AVİV'DEKİ BİR BÖLGESİNE YÖNELİK TAHLİYE UYARISI YAYIMLADI

İsrail’in Tahran’da bir bölgeye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Never Tzedek bölgesi için tahliye uyarısı yayımladı.

Duyuruda, "İşgalciler, bu işgal altındaki bölgeyi derhal terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Tahran’ın güneyindeki 18. Bölge için tahliye duyurusu yayımlamış ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

02.45 | İSRAİL ORDUSU TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

02.40 - İSRAİL, TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.

02.30 | HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

02.00 | İSRAİL'DEN GENİŞ BİR BÖLGEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.

Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

01.50 | BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DUYURDU: TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, ulusal güvenlik toplantısının ardından Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'i tehdit etmişti.

Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer vermişti.