Çatışmalarda 7. gün | İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldı

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede tansiyon yüksek.

Tel Aviv ile Tahran arasındaki çatışmalarda yedinci güne girildi.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

Ölü sayısı İran'da 224, İsrail'de ise 24'e yükseldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

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08.00 | İRAN'IN FÜZE MİSİLLEMESİ TEL AVİV VE BAZI BÖLGELERİ VURDU

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

07.40 | İRAN FÜZELERİ HASTANEYE İSABET ETTİ

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in güneyindeki bir hastanenin İran füzesi tarafından vurulduğunu aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu, halka sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi.

İsrail ordu yetkilisi, pek çok İran füzesinin sivil alanları vurduğunu, bunların arasında ülkenin güneyindeki bir hastanenin de olduğunu söyledi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in iç bölgeleri ve güneyinde hasar ve yaralanmaların olduğunu bildirdi.

İsrail acil durum servisleri de İran'ın fırlattığı füzelerin Tel Aviv'deki pek çok binaya isabet ettiğini aktardı.

El Cezire, vurulan hastanenin Berşeba'daki Soroka Hastanesi olduğunu aktardı. İsrail basını, saldırı sonrası hastanenin bir binasının çöktüğünü, hastanede ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

07.30 | TEL AVİV VE KUDÜS'TE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

İsrail-İran savaşı yedinci gününde devam ederken, İsrail'in Tel Aviv kenti ve Kudüs'te şiddetli patlamaların duyulduğu bilgisi verildi.

İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'e doğru yeni bir füze dalgasının başlatıldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Telegram üzerinden açıklama yapan ordu, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından İsrail'n pek çok bölgesinde sirenler çaldı" ifadelerini kullandı.

İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail'deki en az dört noktanın İran'ın son düzenlediği füze saldırılarından etkilendiği belirtildi.

02.00 | İRAN, İSRAİL'E YÖNELİK FÜZE SALDIRILARINA TEKRAR BAŞLADI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi. İran'ın İsrail'e misilleme olarak başlattığı saldırılarda ateşlenen füzeler, Kudüs semalarında görüntülendi.

01.56 | PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin'den "İran'ın yardım isteyip istemediği" sorusuna yanıt geldi. Putin, "Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor” dedi.

Putin, Rus uzmanların İran’daki Buşehr nükleer tesiste çalıştığını belirterek, “250 kişi bulunuyor, 600’e çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil mi?” dedi

01.34 | TRUMP'IN, İRAN'A YÖNELİK SALDIRI PLANLARINI GİZLİCE ONAYLADIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." ifadelerini kullanmıştı.

01.13 | İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: “GAYRİMEŞRU İSRAİL REJİMİ HARİÇ, DİPLOMASİYE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı.

İran’ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail’e misilleme yaptığını ve Tel Aviv’e “yardım ve yataklık” edenleri şu ana kadar hedef almadığını belirten Erakçi, şunları kaydetti:

"Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır."

Erakçi, ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını yineleyerek, buna karşılık İsrail’in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.

İran’ın İsrail’i pişman edeceğini ve bedelini ödeteceğinin altını çizen Erakçi, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük.” ifadelerine yer verdi.

00.51 | ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖREVLİ BAZI DİPLOMATLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik görevi olmayan" bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.

Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyurulmuştu.