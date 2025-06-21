Çatışmalarda 9. gün: İsrail'in saldırdığı İran'da can kaybı 430'a yükseldi

İsrail''in 13 Haziran’da İran’’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede artan saldırılar hız kesmiyor.

İki ülke arasındaki saldırılar 9. gününe girerken İran ve İsrail yetkilileri karşılıklı açıklamalarını da sürdürüyor.

Bölgede gerilim tırmanırken İran, sabah saatlerinde Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledi.

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10.35 | İran'da can kaybı 430'a çıktı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.

06.50 | İsrail'in saldırılarında bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail’in İran’ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

04.20 | İsrail İran'ın füze deposuna saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

03.34 | Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İran'dan son günlerde İsrail’in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu.

Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.