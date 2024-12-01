Çatışmaların sürdüğü Halep'teki Ermeni kilisesinden uyarı
Suriye'de Esad yönetimi karşıtı HTŞ'ye bağlı cihatçı örgütlerin saldırıları sürerken Halep'teki Ermeni kilisesi sokağa çıkmama uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı güçlerin, ülkenin kuzeyindeki Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu'na düzenlediği saldırılar beşinci gününde sürüyor.
Yaşanan çatışmaların ardından Halep'teki Ermeni Piskoposluğu uyarıda bulunarak sokağa çıkmama uyarısı yaptı.
Agos Gazetesi'nin yaptığı paylaşıma göre, "Halep Ermeni toplumu ruhani önderliği son gelişmeler ışığında bu Pazar kiliselerde pazar ayini yapmama kararı aldı. Temsilciler topluma evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor" denildi.