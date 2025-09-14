Çatıya çıkan komşlarının kızını kurtarmak isteyen 2 kişi yaralandı

Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de oturduğu binanın çatısına çıkan komşunun kızı Merve Y.’i kurtarmaya çalışan O.G. ile M.B kaygan zeminde düşerek yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi 443.Sokak’taki bir binada meydana geldi. 16 katlı binanın 3’üncü katında oturan Merve Y., çatıya çıktı. Sesleri duyan genç kızın komşuları O.G. ile M.B. de çatıya koştu. Merve Y.’i kurtaran O.G. ile M.B. çatıdaki kaygan zemin nedeniyle düşerek, yaralandı. Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıdan indirilen Merve Y. de sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

