Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sezer Demir (30) yönetimindeki 35 GB 1264 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Gediz kara yolu Efendiköprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savrularak ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Demir ile araçtaki Semih Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kenan Demir (33) ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Semih Çelik Eskişehir’de, sürücü Sezer Demir ise memleketi Sinop’ta toprağa verildi.